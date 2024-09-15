شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يسجل ظهوره الأول مع الأهلي أمام جورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

سجل المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي ظهوره الأول بالقميص الأحمر بعدما شارك أساسيا في مباراة فريقه أمام جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى أول ظهور رسمي مع بطل أفريقيا بعد الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من ندي سوتشي الروسي.

وشارك عطية الله أساسيا مع الأهلي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 74 بسبب شكواه من إصابة في القدم وشارك بدلا منه عمر كمال، حيث فضل الجهاز الفني إراحة اللاعب المغربي خشية من تفاقم الإصابة، على أن يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من الإصابة.

وجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة لجميع فرق أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين.

سجل أهداف الأهلي بيرسي تاو "هدفين" ورامي ربيعة هدفاً، وبذلك قطع الأهلي شوطاً كبيراً في التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة.

وضم تشكيل الأهلي، الذي أعلنه مارسيل كولر مدرب الفريق، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاوو وسام أبو علي ، وبذلك ظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.