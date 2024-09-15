شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصل ملعب شهداء بنينا استعداداً لمواجهة الهلال بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصل لاعبو النادي المصري ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية استعداداً لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي بالكونفدرالية، وكان محمد موسى رئيس البعثة في استقبال اللاعبين لتحفيزهم.

وأعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل فريقه لخوض مباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة - السابعة بتوقيت بنغازي - على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وضم التشكيل الأساسي كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد دبش ، باهر المحمدي ، حسن علي لخط الظهر ، محمود حمادة ، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن .

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي ، أحمد عيد ، عمرو سعداوي ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، خالد الغندور ، حسين فيصل ، كريم بامبو ، فخر الدين بن يوسف.

محمد الشامى

محمد عبد الكريم مدرب المصرى

أحمد عيد لاعب المصرى

على ماهر المدير الفنى للمصرى