"يشبه هدفه في الزمالك".. أليو ديانج يفتتح أهدافه مع الخلود السعودي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن نجم النادي الأهلي السابق، ولاعب الخلود السعودي الحالي أليو ديانج من تسجيل هدف، في تعادل فريقه أمام العروبة اليوم بالدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز أليو ديانج هدف فريقه الأول في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

وجاء الهدف بتسديدة قوية من النجم المالي، من على حدود منطقة الجزاء لتسكن في شباك حارس مرمى العروبة.

وربط الكثير من المتابعين بينه وبين هدف المالي في مرمى الزمالك، خلال تواجده مع الأهلي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

وانضم أليو ديانج إلى الخلود السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من النادي الأهلي لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.

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