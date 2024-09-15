شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يصرف مكافأة لقطاع الناشئين بسبب صفقة البلعوطي والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادى إنبى صرف مكافأة خاصة لقطاع الناشئين بسبب صفقة انتقال عبد العزيز البلعوطى إلى البنك الأهلى.

وصرف أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى مكافأة خاصة للقطاع بأكمله والعمال تخطت المليون جنيه تقديراً لجهدهم وما يبذلونه فى هذا المكان فضلاً عن أن البلعوطى أحد أبناء القطاع المميزين.

وودع نادى إنبى عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق البترولى المنتقل حديثاً إلى البنك الأهلى، فى حضور أيمن الشريعى رئيس النادى، والمهندس وائل الإمام، نائب رئيس النادي، وكافة قيادات قطاع الناشئين.

ووجه مسئولو نادى إنبى الشكر إلى عبد العزيز البلعوطى بعد 14 عامًا من العطاء والولاء للنادى البترولى وما قدمه طوال مسيرته الحافلة بالنجاحات.

وقال رئيس نادى إنبى، "عبد العزيز كان نموذجًا للالتزام والاحترافية، وقدم الكثير من التضحيات من أجل الفريق. نحن فخورون بأننا كنا جزءًا من مسيرته الناجحة، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح فى محطته الجديدة سيظل دائمًا جزءًا من عائلة إنــبى."