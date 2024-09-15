شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري لكرة اليد يثني أمين الصندوق عن تقديم استقالته والان مع تفاصيل الخبر

بجلسة ودية اليوم جمعت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسيدة أمال خليفه المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد تم إنهاء الأزمة المتعلقة بالاستقالة التي تقدم بها عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد وأثناءه عن الإستقالة التي كان قد تقدم بها وذلك في الجلسة الودية التي عقدها اليوم وزير الشباب والرياضة بصالة حسن مصطفي بمدينة 6 اكتوبر .

وفي سياق متصل تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد من المدرجات المباراة الودية لمنتخبنا القومي المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة امام نظيره الأمريكي والتي انتهت بفوز المنتخب المصري والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة والتي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 8 دول في الفترة من 17 سبتمبر حتي 21 سبتمبر الجاري.