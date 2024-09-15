الهلال الليبي يفوز على المصري 3-2 في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - خطف فريق الهلال الليبي الفوز على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3 / 2 فى ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية في المباراة المقامة بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

أحرز هدفي المصري صلاح محسن في الدقيقة 44 و 63 ، بينما أحرز أهداف الهلال الليبي كلاً من و فيصل البدري و محمد الشتيوي " هدفين " في الدقائق 50 و 68 و 80 .

يقام لقاء العودة بين المصري و الهلال الليبي يوم 22 سبتمبر الجاري بإستاد برج العرب بالإسكندرية .

بدأ علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل فريقه وضمت التشكيلة الأساسية كلاً من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسن علي، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء، محمود حمدي، أحمد عيد ، عمرو سعداوي ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، خالد الغندور ، حسين فيصل ، كريم بامبو ، فخر الدين بن يوسف.

أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الهلال الليبي عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته أمام المصري بالدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تنطلق بعد قليل على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وتضم التشكيلة الأساسية حسام الدين أحمد لحراسة المرمى ، بشير الكرامى ، سالم على، احمد عبد القادر ، محمد مكارى، حمى طنجى ، فيصل صالح ، محمد الشتيوى ، علاء الدريدى ، امجد بن عبدى، عبد السلام مفتاح

البدلاء محمد المدنى ، محمد خليل ، ميجاد العمامى ، يحيى الزليتنى ، أشرف المقصى ، أحمد الجداوى ، عز الدين المريمى ، اونانا ، أبوبكر ميلاد