شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة عائدة من كينيا، بعد الفوز على ‏جور ماهيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت عصر الأحد في ذهاب دور الـ32 ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الأهلي ‏على جور ماهيا، مشيدًا بالبداية القوية للأهلي في مستهل مشوار الفريق في دوري ‏أبطال إفريقيا، على الرغم من أن الفريق لم يتدرب في الفترة الماضية سوى أسبوعين ‏فقط ‏وبدون اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا مع الفريق قبل السفر بـ48 ساعة ‏فقط، ‏لافتًا إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيزهم للمباراة.‏

وحرص كولر على توجيه الشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم تحكموا في إيقاع ‏المباراة ‏بشكل كامل والفوز