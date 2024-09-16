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بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثية.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 01:38 ص

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة عائدة من كينيا، بعد الفوز على ‏جور ماهيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت عصر الأحد في ذهاب دور الـ32 ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الأهلي ‏على جور ماهيا، مشيدًا بالبداية القوية للأهلي في مستهل مشوار الفريق في دوري ‏أبطال إفريقيا، على الرغم من أن الفريق لم يتدرب في الفترة الماضية سوى أسبوعين ‏فقط ‏وبدون اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا مع الفريق قبل السفر بـ48 ساعة ‏فقط، ‏لافتًا إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيزهم للمباراة.‏

وحرص كولر على توجيه الشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم تحكموا في إيقاع ‏المباراة ‏بشكل كامل والفوز

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