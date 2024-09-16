الاتحاد السكندري يضم مدافع الأهلي ثلاثة مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أنهت إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع محمد المغربي مدافع النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجحت إدارة زعيم الثغر في الحصول على توقيع المدارس الواعد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وذلك بعد الحصول على موافقة بابافاسيليو المدير الفني للاتحاد وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الاتحاد السكندري أنهى منافسات الموسم الرياضي المنقضي من مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 41 نقطة.