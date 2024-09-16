شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود من كينيا اليوم بعد مواجهة الشرطة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة ظهر اليوم، الاثنين،، قادمة من كينيا بعد تخطى الشرطة الكينى بنتيجة 1-0 فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى الجمعة المقبل 20 سبتمبر، في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية، بعدما خاض لقاء الذهاب أمس السبت.

وأغلق مسئولو نادى الزمالك صفحة مباراة الذهاب أمام الشرطة الكينى في ذهاب دور الـ 32 للاستعداد الجيد لمباراة العودة، مع علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون فى مباراة الأمس، وتجنب تكرارها فى لقاء العودة المقرر له 20 سبتمبر.

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد 35 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي.