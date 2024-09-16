شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى لـ شباب اليد قبل مواجهة تونس فى نهائى أفريقيا الليلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد على خوض اللاعبين مران صباحى قبل مواجهة نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، بنهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس بعد ضمان التأهل لكأس العالم فى النسخة المقبلة.



مران شباب اليد



تدريب منتخب شباب اليد



منتخب شباب اليد

ويسعى منتخب اليد لمواصلة تألقه لحصد البطولة بتحقيق العلامة الكاملة من أجل الحفاظ على اللقب، حيث نجح منتخب شباب كرة اليد فى التأهل إلى النهائى بالفوز على نظيره الجزائرى بنتيجة 38-32 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا.

كما تأهل منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى نصف النهائى بالفوز على ليبيا بنتيجة 39-15 ، بعد أن تأهل إلى ربع النهائى كأول مجموعته بعد الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 29-27، فى إطار ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة .

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز على مالى بضربة البداية بنتيجة 45-18 فى مباراة شهدت تفوق ملحوظ للمنتخب الوطنى، الذى يعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب فى ظل سيطرة الفراعنة على الصعيد الأفريقى، حيث إن المنتخب فى مهمة الدفاع عن اللقب قبل أن يهزم غينيا 56-28 .

ووصلك بعثة منتخب شباب اليد إلى تونس السبت قبل الماضى واستقبلت البعثة رانيا حميد، مندوب السفارة المصرية فى تونس ،حيث أجرى السفير اتصالا هاتفيا بالبعثة عن طريق مندوب السفارة للاطمئنان عليهم فور الوصول إلى مطار قرطاج.

وتضم قائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلا من : يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد عبد الرحيم و حمزة مجدي - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - عمر عدلان - محمد وائل - يوسف عبد الغني - زياد حشاد - محمد عدلان - محمد شعبان - مهند خالد عبد الرحيم - معاذ عزب - ياسين محمد - محمود علي.

فيما يفتقد المنتخب جهود 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم بلال إبراهيم مسعود وأحمد حسام وعلي الفولي وفيراس مروان.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.