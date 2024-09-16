موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق النصر السعودي، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره فريق الشرطة العراقي، في المباراة التي يستضيفها ملعب كربلاء الوطني ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

يشارك النصر رفقة نظيره الشرطة العراقي في مجموعة الغرب، والتي تضم 12 فريقًا، إذ يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 آخرين خارج أرضه، ليتأهل بعد ذلك 8 فرق إلى دور الـ 16.

موعد مباراة النصر والشرطة بدوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق، والساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة النصر والشرطة

أعلن نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية عن عدم تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من التواجد في مواجهة الشرطة العراقي بسبب وعكة صحية (عدوى فيروسية)، وقد أشار النادي السعودي في بيانًا له أنه بعد متابعة طبيب النادي للحالة، أكد حاجة رونالدو للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر.

ويأمل النصر تحقيق فوز يعوّض به التعثر المحلي، إذ إن الفريق استهلّ موسمه بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال قبل أن يفقد 4 نقاط في أول 3 مباريات في دوري روشن.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، فقد التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023) وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي ويحقق فوزا مثيرا أمام الهلال ليتوّج باللقب.