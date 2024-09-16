ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب كربلاء الوطني، مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، وذلك عندما يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق، والساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويغيب عن لقاء اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب وعكة صحية (عدوى فيروسية)، وقد أشار النادي السعودي في بيانًا له أنه بعد متابعة طبيب النادي للحالة، أكد حاجة رونالدو للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

من المتوقع أن يكون تشكيل النصر ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة كالتالي وفقًا لاختيارات البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للعالمي.

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع : سلطان الغنام- محمد سيماكان- إيميريك لابورت- سالم النجعي

خط الوسط : عبدالله الخيبري- أوتافيو مونتيرو- مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم : أنديرسون تاليسكا- عبدالرحمن غريب- ساديو ماني

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، فقد التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023) وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي ويحقق فوزا مثيرا أمام الهلال ليتوّج باللقب.