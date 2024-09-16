ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق السد القطري ضيفًا ثقيلًا علي نظيره العين الإماراتي مساء اليوم الإثنين، في صدام شرس بمثابة نهائي مبكر، يجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نظامه الجديد.

تشكيل السد القطري المتوقع لمواجهة العين الإماراتي

من المتوقع أن يبدأ مدرب السد، سانشيز بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: سعد الشيب

الدفاع: باولو أوتافيو – طارق سلمان – أحمد سهيل – جبريل

الوسط: محمد وعد – ماتيوس أوريبي – حسن الهيدوس

الهجوم: رامون بيريز – رافا موخيكا – جيوفاني

ويتطلع فريق السد القطري إلى تحقيق نتيجة إيجابية في سعيه للحصول على بطاقة تأهله ضمن الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري إلى دور الـ16.

موعد مباراة السد القطري والعين الإماراتي

وستقام مباراة العين والسد القطري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

من المقرر أن تذاع مباراة العين والسد القطري عبر قناة beIN Sports.