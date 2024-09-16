شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مغربي بقيادة سمير الكزاز لمباراة المصري والهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، ويعاونه زكرياء برينسي مساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة ، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب، علمًا بأن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.