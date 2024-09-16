شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية تنتظر نجوم الأهلى فى التتش استعداداً لجورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تدريبات استشفائية اليوم باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وتخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة الأمس تدريبات استشفائية منعاً للإجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ومن المقرر أن يعقد كولر محاضرة مع لاعبيه للحديث عن مباراة الذهاب كما يجتمع مع جهازه المعاون لوضع برنامج مباراة العودة.

وافتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.