شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلى وجورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النادي الأهلي ونادي جورماهيا الكيني فى دور الـ 32 بـ بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وتخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى الأهلي خلال مباراة الأمس تدريبات استشفائية منعاً للإجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ومن المقرر أن يعقد كولر محاضرة مع لاعبيه للحديث عن مباراة الذهاب كما يجتمع مع جهازه المعاون لوضع برنامج مباراة العودة.

وافتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.