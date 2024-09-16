شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع 8 صفقات لتدعيم الكرة النسائية بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد مسئولو نادي الزمالك مع 8 لاعبات خلال الساعات الماضية لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة بالموسم الجديد، وعلى رأسهن الفلسطينية ميرال خضر لاعبة فريق ديار بيت لحم فى صفقة انتقال حر لتدعيم فريق كرة القدم النسائية بالنادي.

ومن المقرر أن تصل الفلسطينية ميرال خضر اليوم إلى القاهرة من أجل الانضمام للزمالك، بعد حصول النادى على توقيع اللاعبة لمدة موسمين، تبدأ من الميركاتو الحالي وتنتهي بنهاية موسم 2025-2026"، وتم استلام المخالصة الخاصة بها تمهيدا لقيدها في صفوف الفريق، على أن تشارك اللاعبة في تدريبات الفريق الخميس المقبل.

كما تم التعاقد مع 3 لاعبات من فريق 6 أكتوبر وهن علياء عطا الله ، فرح ممتاز، بالإضافة إلى ميران خاطر، بخلاف شهد عبد الباسط لاعبة وادي دجلة.

وشهدت الأيام الماضية تعاقد نادى الزمالك مع ثلاثة لاعبات أفريقيات من دولة نيجيريا وهن أبيجل ساكيوا، وباتينيك، بالإضافة إلى زوماكا إيجوى.