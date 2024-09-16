شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تصل القاهرة والفريق يستأنف مرانه غدا استعدادًا للهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي بعثة النادي المصري بعد خوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية أمام مضيفه الهلال الليبي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية عصر غد، الثلاثاء، استعدادًا لمباراة العودة والمقرر إقامتها فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب.

من جانبها، أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز ، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول ، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة ، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة ، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري على ستاد برج العرب ، علمًا بأن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.