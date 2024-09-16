تشكيل النصر السعودي أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل لاعبيه لمواجهة الشرطة العراقي، التي ستجمع بين الفريقين اليوم الاثنين على أرضية ملعب المدينة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

ويشهد تشكيل النصر السعودي غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تعرضه لوعكة صحية (عدوى فيروسية) وبعد متابعة طبيب النادي لحالته، تقرر حاجته للراحة.

تشكيل النصر أمام الشرطة العراقي..

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سالم النجدي.

خط الوسط: مختار علي - بروزوفيتش - أوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا - ساديو ماني - عبد الرحمن غريب.

تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي



قام مسؤولو نادي النصر السعودي، صباح اليوم الأحد، بالكشف عن تفاصيل تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة، فيما تأكد غياب الدون عن المباراة المقبلة بالبطولة الآسيوية رفقة العالمى.

قال النصر، في بيان طبي، إن رونالدو أصيب بوعكة صحية عبارة عن عدوى فيروسية، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة المسافرة اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، لملاقاة الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوي.

وأعلن نادي النصر السعودي عن غياب قائده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رحلة الفريق الأول إلى العراق لمواجهة الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب وعكة صحية.



وأصدر النادي السعودي بيانًا عن غياب كريستيانو قائلاً: "تعرّض قائد الفريق الأول الكابتن كريستيانو رونالدو لوعكة صحية (عدوى فيروسية)، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم".

ويحل النصر ضيفًا على فريق الشرطة في الجولة الأولى من مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة غدًا الإثنين.

وأكد “غياب الكابتن إيمريك لابورت بسبب الإيقاف وكذلك غياب الكابتن أيمن يحيى بداعي الإصابة والإيقاف وغياب الكابتن نواف العقيدي بسبب الإصابة ويتوقع غياب الكابتن عبدالمجيد الصليهم لعدم الجاهزية”.

وتقام مباراة النصر ضد الشرطة العراقي، على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن فريق النصر يُشارك في البطولة الآسيوية بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.