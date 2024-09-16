بالفيديو.. مدير النشاط بالاتحاد السكندري: لطبيب النفسي كان له دور بالتتويج بالدوري و الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - خلال تصريحات خاصة للوفد

الإثنين 16/سبتمبر/2024 - 06:54 م 9/16/2024 6:54:37 PM

كشف كابتن عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي بالاتحاد السكندري في حوار خاص مع الخليج 365 ، إن فريق السلة بدأ الاستعداد للبطولة العربية منذ فترة، و لعب مباراتين وديتين مع منتخب السعودية، مشيرًا أن الفريق سيسافر يوم الأثنين القادم لأبو ظبي للمشاركة في البطولة الدولية لأندية النخبة بالإمارات، و هذه البطولة استعداد قوي للبطولة العربية للأندية.

و أضاف أن الفريق سيعود من الإمارات يوم 26 سبتمبر، و سيأخذ راحة يوم واحد فقط، ثم بعد ذلك يدخل الفريق في معسكر مغلق يوم 28 سبتمبر استعدادًا للبطولة العربية.

كما كشف مدير النشاط الرياضي بنادي الاتحاد السكندري، أن الطبيب النفسي كان له دور كبير جدا في التتويج بالدوري و الكأس الموسم الماضي، متابعًا أنه كان له دورًا كبيرًا في تحسين نفسية اللاعبين و عدم تأثرهم باللعب او عدم اللعب او نزول المباراة أوقات قليلة.

و تابع أن الطبيب النفسي جعل الفريق متماسك، و على قلب رجل واحد، مضيفًا أنهم في بداية الأمر لم يكونوا معترفين بالطبيب النفسي و لكنه استطاع عودة بعض اللاعبين إلى مستواهم.

و أكد عبد العزيز، أن الإعداد البدني و النفسي مهم جدًا خاصة أن الموسم طويل جداً، فالإعداد البدني مهم مهم للمحافظة على مستوى اللاعبين من بداية الموسم حتى نهايته و عدم الإصابات.

و أشار أنه متخوف من الإجهاد الموسم القادم بسبب مشاركة الفريق في بطولات كثيرة بالبطولة العربية و البطولة الإفريقية "البال5" و دوري المرتبط و السوبر و كأس مصر، قائلا: "متخوف من الإجهاد و تكرار تجربة الأهلي الموسم الماضي".

و أكمل حديثه، أن الفريق لديه جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة المدير الفني كابتن أحمد عمر، و يستطيعوا التغلب على الإجهاد و تقسيم اللعب على مدار الموسم.

و ذكر أن جماهير الاتحاد هي الأساس و اختلفت الجماهير عن زمان، حيث كان يدخل الجماهير 7 الآلاف صالة استاد إسكندرية ،قائلا: "من عمل كرة السلة و جماهيرها في مصر هو فريق السلة بنادي الاتحاد حيث لم يكن هناك جماهير للأهلي أو الزمالك أو هليوبوليس".

و أضاف أن الأهلي و الزمالك مسيطيرين على جميع الألعاب كرة القدم و اليد و الطائرة و الألعاب الفردية و لكن اللعبة الوحيدة الذي تسبب مشكلة للأهلي و الزمالك هي كرة السلة بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن الفريق استطاع ان يحافظ على نفسه و يتوج و ينافس على البطولات طوال 48 سنة.

و وضح أن نظام الدراسة في مصر يؤثر على اللاعبين و لا تصنع بطل، مضيفًا أن في أوروبا و أمريكا الطالب لا يذاكر في البيت و الدراسة شئ و الرياضة شئ، بينما في مصر الطالب يذهب للمدرسة ثم يذهب لتمرينه و ماتشاته و يعود من أجل المذاكرة، و هذا لا يصنع بطل.

و تحدث أنه لإعداد بطل قادر على الإحتراف يجب أن يكون هناك نظام مختلف سواء دراسياً أو على مستوى التغذية و الإعداد البدني و النفسي، متحدثاً أن الأندية الآن تطلب 4 أو 5 مليون دولار من أجل أحتراف اللاعب.

و أضاف عبد العزيز، أن منتخب جنوب السودان سيكون بطل أفريقيا السنوات القادمة لمدة من 7 ل10 سنوات، و لديهم لاعبين محترفين في الخارج على أعلى مستوى.

و بسؤاله حول سبب إلغاء فريقي الأول كرة السلة و الطائرة سيدات أجاب أن ذلك بسبب المصاريف و جلب لاعبات من خارج النادي، مشيرًا أنه في البداية لم يكن هناك فرق بنات بالنادي ثم بعد ذلك تم عمل فرق البنات من أجل الممارسة، و يضم النادي الآن 19 فريق بنات في كرة الطائرة و 21 فريق في كرة السلة.

و اختتم حديثه، أنه سيتم الاعتماد على الناشئات بالنادي و بعد سنتين او ثلاثة سيصبحوا فريق 20 سنة ثم فريق أول، و يكون قوام الفريق من نادي الاتحاد.

و تقام البطولة العربية للأندية رجال بمدينة الإسكندرية، في الفترة من 1 ل12 أكتوبر، و يقع فريق الاتحاد السكندري في المجموعة الأولى بجانب كلا من فريق جمعية سلا المغربي ،و الأنطوني اللبناني، و الوحدة الإماراتي.

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