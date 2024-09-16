محامي فتوح يتحدث "لمصراوي" بشأن إخلاء سبيل لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

أقيمت ثاني جلسات لاعب الزمالك، أحمد فتوح، في قضية اتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش اليوم الإثنين.

وقال أشرف عبد العزيز محامي فتوح في تصريحات خاصة "لمصراوي": "تم إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، ويحضر جلسة 22 أكتوبر 2024 في المحكمة".

الجدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على فتوح فجر يوم الأحد 11 أغسطس، وتم التحفظ عليه في قسم شرطة العلمين، بعدما صدم أحد الأشخاص بسيارته، وتوفي على الفور.

ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر في المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر يحدد موعد مواجهة موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

عودة الكونفدرالية.. كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والشرطة الكيني