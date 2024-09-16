شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة تعديل موعد حفل افتتاح البطولة، المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقرر إقامة حفل افتتاح البطولة الساعة 3:30 عصرًا بدلا من 4:30 عصرًا، كما تم تغيير موعد المباراة الافتتاحية لمصر أمام تشيلي لتقام الساعة 4:00 عصرًا بدلا من الساعة الخامسة.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة وتنطلق غدا الثلاثاء وتستمر حتى 21 سبتمبر الجارى بصالة حسن مصطفى .

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى.