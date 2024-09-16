شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أرقام قياسية لأهلى كولر أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق الأهلى فى افتتاح حملة الدفاع عن لقبه بدوري أبطال أفريقيا بتحقيق فوز كبير على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

وواصل الأهلي سلسلته التاريخية دون خسارة لـ23 مباراة متتالية فى البطولة، كما واصل الأهلي حفاظه على نظافة شباكه ليصل لـ990 دقيقة دون استقبال أي أهداف.

كما أصبح الأهلي أول فريق مصرى يفوز على جورماهيا فى ملعبه بكينيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الذهاب أمام جورماهيا الكينى التي أقيمت أمس، الأحد بكينيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد سجلها رامى ربيعة هدف وبيرسى تاو "هدفين"، للعمل على تصحيحها قبل خوض مباراة الإياب باستاد القاهرة السبت المقبل، بعد إهدار لاعبو الفريق الاحمر فرص محققة للتسجيل فى شباك بطل كينيا.

ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير لمباراة جورماهيا ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو من مباراة الذهاب، من أجل معرفة أسلوب لعب بطل كينيا وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود.

ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تصنيفه في البطولة، في الجهة المقبلة كان جورماهيا تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي، على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.