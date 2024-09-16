شكرا لقرائتكم خبر بطاقة موسم الرياض نسخة "ويمبلي" تستبعد ليام سميث لإصابته و إسماعيل ديفيس بديلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن منظمو نزال بطاقة موسم الرياض نسخة "ويمبلي"، الذي سيقام ليل السبت المقبل 21 سبتمبر، عن استبعاد الملاكم ليام سميثمن المواجهة مع جوش كيلي في وزن الوسط الخفيف بسبب إصابته بفايروس، ليحل محله الملاكم البريطاني إسماعيل ديفيس، الذي يمتلك سجلًا حافلاً بـ 13 نزالاً من دون هزيمة، حيث سيكون إضافة قوية إلى البطاقة.



يذكر أن النزال الرئيسي بين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا على لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة سيكون محط أنظار العالم، حيث سيشهد أيضًا نزالات مثيرة أخرى مثل مواجهة جوشوا بواتسي ضد ويلي هاتشينسون وتايلر ديني ضد حمزة شيراز.