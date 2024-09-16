شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مبهجة فى فقرات حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد فقرات حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة المقرر له غدا الثلاثاء فى الثالثة والنصف عصرا، ألعاب ليزر وعرض لأعلام المنتخبات المشاركة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلا عن مجلس إدارة اتحاد اليد المصرى برئاسة الدكتور محمد الأمين.

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة تعديل موعد حفل افتتاح البطولة المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة الساعة 3:30 عصرًا بدلا من 4:30 عصرًا ، كما تم تغيير موعد المباراة الافتتاحية لمصر أمام تشيلي لتقام الساعة 4:00 عصرًا بدلا من الساعة الخامسة.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة وتنطلق غدا الثلاثاء و تستمر حتى يوم 21 سبتمبر الجارى بصالة حسن مصطفى.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: "مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى.