شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبحث عن ضم مهاجم لتعويض رحيل أحمد ياسر ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو سيراميكا عن التعاقد مهاجم فى الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل أحمد ياسر ريان الذى انتقل إلى البنك الأهلى فى هذه الانتقالات.

ووضع مسئولو سيراميكا أكثر من مهاجم لضم أحدهم من أجل قيادة هجوم الفريق فى الموسم الجديد، بجانب النيجيرى جون إيبوكا ومروان عثمان، بعد رحيل أحمد ياسر ريان.



ويعد ناصر منسى مهاجم نادى الزمالك أبرز اللاعبين الذى يفكر فيه سيراميكا ويترقب مصيره مع الزمالك، كما يضع الفريق الثنائى أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت وأحمد أمين قفة مهاجم إنبى.



يبحث فريق سيراميكا بقياة أيمن الرمادى، عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد الذى يأمل خلاله فى الوصول لمنصات التتويج.

ويبدأ سيراميكا فى خوض المباريات الودية مع أندية دورى المحترفين أو القسم الثانى على أن ينتهى بمواجهات قوية من أندية الدورى الممتاز للوصول لأعلى فورمة قبل انطلاق الموسم.



وتنتظر فريق سيراميكا العديد من البطولات التى يحلم بالمنافسة فيها، بعد حصد لقبين من بطولة رابطة الأندية آخر موسمين، والتأهل للسوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات للموسم الثانى على التوالى.