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بثنائية هلال وفيصل.. البنك الأهلى يفوز على أسوان وديا استعدادا للدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلي على نظيرة أسوان فى المباراة الودية التى جمعتهم منذ قليل داخل معسكر الفريق المقام بأحد فنادق الاسكندرية بثنائية نظيفة ضمن الاستعدادات لانطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل. 

و أحرز الاهداف كل من محمد هلال وأسامة فيصل يأتى ذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقرره التى بدأئها الفريق بمواجهة أسوان عصر اليوم حيث منح بعض اللاعبين الشباب فرصة للوقوف على مستواهم.

وكان طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى ، قرر خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.

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فريق البنك الاهلى 

 

 

 

 

 

 

 

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أحمد النادرى 

 

 

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جريندو 

 

 

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أيمن أشرف 

 

 

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لاعبو البنك الاهلى 

 

 

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محمد إبراهيم فى أول ظهور له بتشرت البنك الاهلى 

 

 

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طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الاهلى 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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