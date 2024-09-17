"ظهور أوروبي لمحمد صلاح".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يشهد اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر، الكثير من المباريات القوية نستعرضها خلال السطور التالية:

دوري أبطال أوروبا

07:45 ـ يوفنتوس VS إيندهوفن - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

07:45 ـ يونج بويز VS أستون فيلا - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

10:00 ـ بايرن ميونخ VS دينامو زغرب - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

10:00 ـ ميلان VS ليفربول - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

10:00 ـ سبورتنج لشبونة VS ليل - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4

10:00 ـ ريال مدريد VS شتوتجارت - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

الدوري الإسباني

08:00 ـ مايوركا VS ريال سوسيداد - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5

دوري أبطال آسيا للنخبة

07:00 ـ الريان VS الهلال - القناة الناقلة: بي إن سبورت AFC

كأس كاراباو

09:45 ـ برينتفورد VS ليتون أورينت

09:45 ـ بريستون نورث VS فولهام

09:45 ـ إيفرتون VS ساوثامبتون

09:45 ـ رينجرز VS كريستال بالاس

10:00 ـ مانشستر يونايتد VS بارنسلي - القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6