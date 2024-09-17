شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: لدينا 3 مقترحات لشكل الدورى.. وهذا موقف تسليم الدرع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف صالح عضو رابطة الأندية المحترفة، أن هناك 3 مقترحات لشكل الدورى فى الموسم المقبل، وهناك اجتماع مع الأندية يوم الأربعاء المقبل لحسم نظام الدورى.

وقال "صالح" فى مداخلة مع محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس2: "هناك اجتماع يوم الأربعاء مع كل الأندية لعرض مقترحات لشكل الدورى الممتاز الجديد، وهناك 3 مقترحات الأول النظام العادى وده هيآخر نهاية الدورى والثانى دورى من دور واحد وأول 10 أندية يلعبوا على اللقب والباقى على الهبوط، والثانى دورى المجموعتين".

وأضاف: "نظام المجموعتين والدورى من دور واحد هيوفر شهرين تقريبا، ويمنحنا إننا نخلص بدرى ونرجع للتوقيت المثالى للدوريات، ونظام المجموعتين خيار آمن لكل الأندية".

وتابع: "لا توجد مباراة واحدة تم تأجيلها الموسم الماضى دون وجه حق، كل المؤجلات تمت بشكل إجبارى وبأسباب لعدم وجود وقت لإقامتها".

وأوضح عضو رابطة الأندية: "الموعد المقترح لبداية الدورى بعد السوبر المحلى، وسيتم إعلان جدول الدورى قبل فترة كبيرة من انطلاقه، ومعرفة أسباب هذه المقترحات ستؤدى إلى تغيير رأيهم واعتراضهم".

وأضاف: "انتخابات رابطة الأندية سيتم تحديد موعدها بعد الانتهاء من ملف بطولة الدورى، ورابطة الأندية كيان ممثل للأندية ولا يمكننا إحبارهم على أى قرار".

وتابع: "درع الدورى كان جاهزا قبل مواجهة سموحة ولكن الأهلى طلب تأجيل الاحتفالية لسفر المدير الفنى وإراحة اللاعبين، وسنحاول الاتفاق مع الأهلى يوم الأربعاء المقبل على موعد الاحتفالية وتسليم درع الأهلى".