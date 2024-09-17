شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة.. صلابة دفاعية و3 مساهمات تهديفية فى 3 مباريات بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر، وجها آخر فى انطلاق هذا الموسم، بعدما ظهر بشكل رائع وتألق فى أول 3 مواجهات خاضها سواء مع المنتخب الوطنى أو مع الأهلى.

وخاض رامى ربيعة 3 مواجهات بعد العودة من الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضى، مباراتين مع منتخب مصر ومباراة مع الأهلى.

ونجح رامى ربيعة فى قيادة دفاع المنتخب والأهلى خلال الـ3 مباريات فى الخروج بشباك نظيفة بفضل الصلابة الدفاعية التى فرضها على مهاجمي المنافسين، بالإضافة إلى اليقظة والقوى التى يلعب بها.

مساهمات تهديفية

بجانب أدائه الدفاعى القوى، قدم رامى ربيعة مساهمات تهديفية مميزة سواء مع المنتخب أو الأهلى، حيث نجح فى المساهمة بـ3 أهداف خلال الـ3 مباريات التى لعبها، سجل هدفين وصنع هدفا.

وأحرز رامى ربيعة هدفا فى شباك كاب فيرى، وهدفا فى فريق جورماهيا الكينى، كما صنع هدفا أمام باتسوانا لمحمود حسن تريزيجيه.

أرقام رامى ربيعة

لعب رامى ربيعة مع الأهلى 297 مباراة فى جميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 6 أهداف بعدد دقائق 22806، ومع المنتخب الأول لعب 27 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا بعدد دقائق 2191، ومع المنتخب الأوليمبى تحت 23 سنة 5 مباريات سجل هدفا ولم يصنع فى 450 دقيقة، ومع منتخب تحت 20 سنة لعب 12 مباراة سجل هدفا ولم يصنع فى 1092 دقيقة.