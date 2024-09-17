شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يفوز بالقمة رقم "100".. ويكتسح المنصورة بسداسية والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل 17 سبتمبر 2007 أقيمت القمة رقم "100" لمسابقة الدورى، ضمن فعاليات الجولة الخامسة، وانتهت بفوز الأهلى بهدف، أدار المباراة الحكم الكرواتى إيفان بيبك الذى احتسب ضربة جزاء أهدرها شادى محمد وتصدى لها أوسة.

جاء تشكيل مباراة القمة رقم 100 على النحو التالى، تشكيل الزمالك بقيادة الهولندى رود كرول: محمد عبدالمنصف، أحمد غانم سلطان، كريم ذكري، محمود فتح الله، التونسى وسام العابدي، أحمد مجدى (مجدى عطوة)، علاء عبدالغني، محمد أبوالعلا (أسامة حسن)، محمود عبدالرازق شيكابالا، عبدالحليم على (جمال حمزة)، عمرو زكي.

تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه ضم كلا من: عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، شادى محمد، محمد بركات، محمد شوقي، حسام عاشور، حسن مصطفى (وائل جمعة)، الأنجولى جيلبرتو (إسلام الشاطر)، محمد أبوتريكة (عماد متعب)، الأنجولى أمادو فلافيو.

وفى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 1990 ، اكتسح الأهلى ضيفه المنصورة بنصف دستة أهداف دون رد، سجل طارق خليل هاتريك، وعادل عبد الرحمن هدفين، وعمرو أنور هدفا في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى، ويملك المارد الأحمر فى تاريخه الطويل مباريات عديدة أنهاها بسداسية تاريخية ومنها التى تحققت عام 1978، فى البطولة الأفريقية، على حساب ليوباردز الكيني، وفاز الأهلي في هذا اللقاء بسداسية نظيفة.

وفى عام 1956 سحق فريق الأهلى منافسه السكة الحديد بنصف دستة أهداف تقاسمها محمود الجوهرى، وشريف الجندى ، وفى عام 1997 استطاع المارد الأحمر أن يحقق فوزا كبيرا على النادى الإسماعيلى، فى مسابقة الدورى الممتاز، بسداسية نظيفة ، كما حقق الأهلى الفوز الأشهر له على الإطلاق، وكان على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري في عام 2002.

كما فاز المارد الأحمر على فريق فيلا الأوغندي، بستة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا في 2004 ، بينما تفوق المارد الأحمر على نادي الألمونيوم، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الدوري في موسم 2005 .

وفى نوفمبر 2005 فاز الفريق الأحمر على نظيره الإسماعيلي، بسداسية نظيفة، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، وكان ذلك في مسابقة الدوري المصري ، وهزم النادي الأهلي فريق طنطا، بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الدوري 2015 .

كما فاز الأهلى على فريق الألومنيوم بسداسية نظيفة، يوم 22 ديسمبر 2016، ضمن مواجهات دور الـ32 بكأس مصر، وهي البطولة التي حصدتها القلعة الحمراء.