شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد للقاء الإياب أمام الشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراته أمام الشرطة الكيني فى إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة، بعد فوز الزمالك على الفريق الكينى بهدف دون رد فى مباراة الذهاب سجله عبدالله السعيد.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكينى بدون حضور جماهيرى على خلفية عقوبات نهائي النسخة السابقة لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وإصدار الكاف عقوبات على الأبيض بإقامة مباراتين بدون جمهور، الأولى ستكون أمام الشرطة الكيني والثانية ستكون في دور المجموعات حال تأهل الزمالك بشكل رسمي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين عقب وصول الفريق من كينيا فى رحلة استغرقت حوالي خمس ساعات تقريباً.