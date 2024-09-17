شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على راحة اليوم قبل الاستعداد لمباراة جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على راحة من التدريبات اليوم، الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته غداً، الأربعاء، استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى بدوري الأبطال.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الذهاب أمام جورماهيا الكينى التي أقيمت الأحد الماضى بكينيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد سجلها رامى ربيعة هدف وبيرسى تاو "هدفين"، للعمل على تصحيحها قبل خوض مباراة الإياب باستاد القاهرة السبت المقبل، بعد إهدار لاعبو الفريق الاحمر فرص محققة للتسجيل فى شباك بطل كينيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

تحمل الأراضي الكينية بشرى خير للأهلي عندما يفتتح عليها مشواره في دوري أبطال أفريقيا، حيث ينجح في حصد لقب المسابقة بالنهاية.

وكانت البداية عام 2006، حين افتتح الأهلي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة توسكر الكيني ليفوز عليه ذهابا 2-0 وإيابا 3-0، ثم ظفر باللقب في النهاية على حساب الصفاقسي التونسي.

وتكرر الأمر نفسه عام 2013 حين واجه الأهلي توسكر أيضا في دور الـ32، ليفوز عليه ذهابا 2-1 وإيابا 2-0، وفاز باللقب أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

فضلا عن ذلك، واصل الأهلي سلسلته التاريخية من حيث عدم الخسارة لـ23 مباراة متتالية في البطولة ، كما واصل الأهلي حفاظه على نظافة شباكه ليصل إلى 990 دقيقة دون استقبال أي هدف.

وأصبح الأهلي أيضاً أول فريق مصري يفوز على جورماهيا في ملعبه بكينيا.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.