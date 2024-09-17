ملف الخليج 365.. إخلاء سبيل أحمد فتوح .. نظام جديد للدوري .. وعودة أحمد شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الإثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

رسميا.. عودة أحمد شوبير مجددا بهذا البرنامج

عاد الإعلامي أحمد شوبير مرة أخرى، لتقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، بعد توقف طويل خلال الفترة الماضية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من إمام عاشور بعد الحكم على أحمد فتوح

علق لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بعد حكم المحكمة بإخلاء سبيل أحمد فتوح بغرامة مالية اليوم الإثنين، للاطلاع على التعليق.. اضغط هنا

موعد مباراة ليفربول و ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد إي سي ميلان،لخوض مباراة قوية عندما يواجه نظيره ليفربول، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024/25، للاطلاع على الموعد.. اضغط هنا

أول تحرك من الزمالك بعد إخلاء سبيل أحمد فتوح

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن موقف إدارة القلعة البيضاء بعد إخلاء سبيل أحمد فتوح، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك يصدم فتوح بهذا القرار بعد الحكم عليه

قررت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية جنايات، تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالي قيمته 50 ألف جنيه ولكن صدم الزمالك اللاعب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"من الساحل إلى الحبس".. 6 تواريخ هامة لن ينساها أحمد فتوح

ومنذ إلقاء القبض على فتوح وحتى إخلاء سبيله هناك 6 تواريخ لن ينساها لاعب الزمالك، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

بعد حكم إخلاء السبيل.. 5 شخصيات تضامنت في العلن مع أحمد فتوح (صور)

وتضامنت عدة شخصيات من الوسط الرياضي مع أحمد فتوح بعد القرار الصادر من محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

الدرديري يكشف أول تحرك من فتوح بعد إخلاء سبيله

كشف رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك الأسبق، عمرو الدرديري، أول تحرك من أحمد فتوح لاعب الفارس الأبيض بعد إخلاء سبيله اليوم الإثنين، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

10 صور من توقيع الأهلي عقود مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي

شهد المتحف المصري الكبير منذ قليل توقيع عقود الشراكة الاستراتيجية بين النادي الأهلي وسبشيال جروب، الشركة الوطنية الرائدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي، كأول نادٍ في إفريقيا والشرق الأوسط يطبق هذه التجربة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"الأهلي أعلن ضمها منذ 9 أيام".. سالي منصور تفاجئ النادي بالاحتراف في الدوري السعودي

فاجأت سالي منصور لاعب الأهلي لكرة القدم النسائية جمهورها وجمهور ناديها بإعلانها الانضمام لنادي الشعلة السعودي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

محامي أحمد فتوح: اللاعب خرج من محبسه ونبحث ذهابه لعزاء أسرة المتوفي

أعلن أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك، خروجه من محبسه متجها إلى القاهرة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"نظام استثنائي والقرار نهائي".. مصدر يوضح لمصراوي كيف ستقام مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد

كشف مصدر برابطة الأندية المصرية عن النظام الجديد الذي تم الاستقرار عليه لمباريات الموسم المقبل 2024/2025 من الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا