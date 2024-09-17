شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض الإيفواري عبدولاى لتدعيم وسط الملعب فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الزمالك مفاوضاته لضم صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث دخل فى مفاوضات مع الإيفوارى عبدولاى جيرى لاعب فريق راسينج الإيفواري.

وطلب مسئولو نادى الزمالك الحصول على خدمات اللاعب الإيفواري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية الشراء نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة، لكن المفاوضات لم تحسم حتى الآن ومازالت جارية لحسم الصفقة.

ويتمسك الزمالك بالتعاقد مع عبدولاى فى ظل الاعتماد على نبيل عماد دونجا فقط فى مركز وسط الملعب مع إمكانية مشاركة زياد كمال ومحمد شحاتة فى نفس المركز، بجانب تصعيد محمد السيد اللاعب الشاب للتواجد في قوائم المباريات بالموسم الجديد.