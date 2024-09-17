شكرا لقرائتكم خبر عن غياب فتوح يجبر جوميز على الدفع بعمر جابر فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

تأكدت مشاركة عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك فى قيادة الجبهة اليسرى للفريق أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى المقرر له يوم 27 سبتمبر الجارى.

وأصبح البرتغالى جوزيه جوميز مُجبرا على الاستعانة بخدمات عمر جابر فى قيادة الجبهة اليسرى فى ظل غياب أحمد فتوح لاعب الفريق عن المباراة، بعد عدم قيده فى القائمة لعدم وضوح موقفه من قضية حادث السير.

ولم يقم الزمالك بقيد أحمد فتوح فى قائمة السوبر لعدم وضوح موقفه، مقابل قيده فى القائمة المحلية والأفريقية، وبالتالي من حقه المشاركة في مباريات الفريق.

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.