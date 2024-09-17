شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى والهلال الليبى فى إياب تمهيدى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادى المصرى لخوض مباراة مصيرية أمام الهلال الليبى، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى الثانى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الفريق البورسعيدى بقيادة مدربه على ماهر عن تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة.

موعد مباراة المصري والهلال الليبي

تقام مباراة المصري والهلال الليبي في تمام السابعة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، على استاد برج العرب.

نتيجة مباراة الذهاب بين المصرى والهلال الليبي

كانت مباراة الذهاب التي جمعت المصري والهلال الليبي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية انتهت بفوز الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

طاقم تحكيم مباراة العودة بين المصري والهلال الليبي

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي، إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول ، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان ، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

المصري يبدأ اليوم استعداداته لمباراة الهلال الليبي

يستأنف، اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الهلال الليبي في إياب الكونفدرالية، وذلك بعد عودة البعثة أمس الاثنين من ليبيا، حيث تقام تدريبات الفريق البورسعيدي على استاد الكلية الحربية بالقاهرة.