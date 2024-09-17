شكرا لقرائتكم خبر عن مدة الإعارة تهدد انتقال كالوشا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازالت المفاوضات مستمرة بين مسئولو نادى الزمالك و نظرائهم بنادى انبى لضم أحمد كالوشا لتدعيم خط الدفاع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول في نادى إنبى أن الأزمة لم تعد في المقابل المادى للصفقة بل في مدة الإعارة التي سيخرج فيها اللاعب الى الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن انبى عرض على الزمالك ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم أي حتى انتقالات يناير فقط، في ظل تمسك انبى باللاعب والحاجة الى امكانياته خلال الفترة المقبلة، وهو ما رفضه الزمالك خاصة وأن مسئولي الأبيض يرغبون في ضم كالوشا على سبيل الإعارة لمدة عام مع بند بأحقية الشراء .

وأصبحت الصفقة مهددة بالفشل حال تمسك انبى بمدة الإعارة مقابل رفض الزمالك لذلك.

وتعاقد نادى الزمالك مع العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي، وهم محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم، بالإضافة إلى محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم، والسنغالي سيدي ندياي لمدة أربعة مواسم.