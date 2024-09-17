شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر برابطة الأندية: إقامة الدورى الجديد من دور واحد هو الأقرب والحسم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاجتماع غدا مع الأندية سيشهد الاستقرار على شكل بطولة الدوري بالموسم الجديد، والأقرب أن يكون من دور واحد فقط، بمشاركة 18 ناديًا ويتم خوضه على مدار 26 جولة.

وأضاف المصدر أنه وفقا للشكل الجديد سيتنافس أول 10 أندية على اللقب، فيما ينافس الـ8 أندية المتبقين على النجاة من الهبوط.

تابع أن الدوري سيبدأ بنهاية أكتوبر المقبل وينتهي في بداية شهر يونيو 2025، وبالتالي سيتم تقليص مدة المسابقة شهرين، وسوف يتم منع أي مؤجلات في المسابقة.

وقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

تضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.

بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.