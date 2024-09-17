شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يدخل حسابات كولر فى مواجهة الأهلى وجورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على منح لاعبه المغربى رضا سليم جناح الفريق فرصة الظهور فى مباراة جورماهيا الكينى بدورى أبطال أفريقيا.

واصطحب كولر رضا سليم لرحلة نيروبي التي خاض فيها لقاء الذهاب أمام جورماهيا، لكن لم يشارك رضا سليم في المباراة.

ويرغب كولر في تجهيز جميع لاعبيه استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي المقرر لها 27 سبتمبر الجارى.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.