شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يحصل على دبلومة في إدارة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

‎كشف شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، عن حصوله على دبلومة في إدارة كرة القدم، وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على انستجرام: خطوة جديدة بدبلومة في إدارة كرة القدم مبسوط بالرحلة ومتحمس للخطوات الجاية.



شريف اكرامي

وتواجد شريف إكرامى على مقاعد بدلاء بيراميدز في مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي مع كل من أسامة جلال وأحمد توفيق ومحمد رضا بوبو ومحمود زلاكة وفخري لاكاي ويوسف أوباما ومروان حمدي وعبد الرحمن مجدي.

فيما خاض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة الجيش الرواندي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

في ذات السياق، تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بحكام مباراة الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.