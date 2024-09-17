شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس منح صفقة الاهلى فرصة الظهور الأول أمام جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى منح يوسف أيمن الوافد الجديد للفريق فرصة الظهور الأول فى مباراة جورماهيا الكينى المقبلة.

وظهر يوسف أيمن بديلا فى لقاء الذهاب الذى أقيم فى نيروبى بينما شارك أساسياً الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

تحمل الأراضي الكينية بشرى خير للأهلي عندما يفتتح عليها مشواره في دوري أبطال أفريقيا، حيث ينجح في حصد لقب المسابقة بالنهاية.

وكانت البداية عام 2006، حين افتتح الأهلي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة توسكر الكيني ليفوز عليه ذهابا 2-0 وإيابا 3-0، ثم ظفر باللقب في النهاية على حساب الصفاقسي التونسي.

وتكرر الأمر نفسه عام 2013 حين واجه الأهلي توسكر أيضا في دور الـ32، ليفوز عليه ذهابا 2-1 وإيابا 2-0، وفاز باللقب أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

فضلا عن ذلك، واصل الأهلي سلسلته التاريخية من حيث عدم الخسارة لـ23 مباراة متتالية في البطولة ، كما واصل الأهلي حفاظه على نظافة شباكه ليصل إلى 990 دقيقة دون استقبال أي هدف.

أيضاً، أصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على جورماهيا في ملعبه بكينيا.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.