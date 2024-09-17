شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى اتفاقه مع حلمى طولان لخلافة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن اتفاقه مع حلمى طولان نجم الزمالك الأسبق من أجل تولى تدريب الإسماعيلى خلفا للراحل إيهاب جلال.

واتفق مجلس الإسماعيلى مع طولان لتولى تدريب الدراويش على أن يتواجد محمد صلاح أبو جريشة فى الجهاز المعاون لطولان.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الإسماعيلى تنصيب طولان مديرا فنيا للدراويش خلال ساعات قليلة من أجل بدء الترتيب للموسم الجديد.

فى سياق آخر تقدم على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، ونائبه عماد سليمان، باعتذار لمجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن عن عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد.

ويأتى قرار أبو جريشة وسليمان بسبب رغبتهما فى الابتعاد عن الأجواء الكروية بعد فترة طويلة من العمل داخل الإسماعيلى.

وقرر مسئولو نادى الإسماعيلى تأجيل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما كانت ستبدأ الاثنين الماضى، بسبب وفاة الراحل إيهاب جلال خلال الأيام الماضية ولحين الاستقرار على المدير الفنى الجديد.