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شكرا لقرائتكم خبر عن بالتوفيق يا حبيبى فى اللى جاى..تعليق صلاح على اعتزال مانجا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:36 م
حرص محمد صلاح على كتابة تعليق لـ لاعب الأهلى و الإتحاد السكندرى السابق أحمد نبيل مانجا الذى أعلن إعتزاله كرة القدم بشكل نهاى عبر صفحته على إنستجرام .
و علق صلاح لـ مانجا قائلا : " بالتوفيق يا حبيبى فى اللى جاى .
اعتزال مانجا 2
اعتزال مانجا 1
وشهد عام 2022 توصل مسئولو الاتحاد السكندري إلى اتفاق مع أحمد نبيل مانجا لاعب وسط الفريق، لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي وتسوية المستحقات المالية بينهما والخروج بشكل مرضٍ.
وخرج أحمد نبيل مانجا وقتها من حسابات الصربى زوران مانولوفيتش، الذي منح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم الحاجة إلى خدماته.
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