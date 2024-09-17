شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الكينى يصل غدا لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تصل غدا الأربعاء بعثة فريق الشرطة الكينى إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك فى إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية التى تقام يوم 20 سبتمبر الجارى علي أن يكون في استقبال البعثة في المطار إدراي نادي الزمالك.

وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف دون رد احرزه عبدالله السعيد كأول هدف أفريقي له مع الأبيض ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة او التعادل بأي نتيجة حتي يضمن الصعود لدور المجموعات ببطولة اتلكونفيدرالية.

تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكينى بدون حضور جماهيرى على خلفية عقوبات نهائي النسخة السابقة لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وإصدار الكاف عقوبات على الأبيض بإقامة مباراتين بدون جمهور، الأولى ستكون أمام الشرطة الكيني والثانية ستكون في دور المجموعات حال تأهل الزمالك بشكل رسمي.