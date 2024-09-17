شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف زعلوك مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

منح مسئولو النادي الأهلي مارسيل كولر، المدير الفني، حرية تقرير مصير محمد زعلوك من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل، بعد قطع إعارته إلى نادي مودرن سبورت أو تجديد إعارته لأي من الأندية الراغبة فى الحصول على خدمات اللاعب، لاسيما أن موقف اللاعب لم يتحدد حتى الآن.

ومنح الأهلي الضور الأخضر لكولر من أجل تحديد مصير زعلوك، وإن كان هناك ترحيب من جانب لجنة التخطيط ببقاء اللاعب وقيده في قائمة الموسم الجديد والاستفادة منه، باعتبار أن الفريق الأحمر عانى من نقص عددي فى مركز رأس الحربة، حيث لا يوجد في قائمته سوى وسام أبو علي ومحمود كهربا ومعهم المهاجم الصاعد سمير محمد.

ويرغب الأهلي في الإبقاء على زعلوك حتى يتسنى له مساعدة الفريق المقبل على خوض مباريات كثيرة والمشاركة في عدد كبير من البطولات المحلية والدولية، لاسيما مع عدم تمكن من الإدارة الحمراء من ضم مهاجم أجنبي جديد حتى الآن، وغموض الموقف بشأن حسم الصفقة الأجنبية الخامسة من عدمه.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

تحمل الأراضي الكينية بشرى خير للأهلي عندما يفتتح عليها مشواره في دوري أبطال أفريقيا، حيث ينجح في حصد لقب المسابقة بالنهاية.

وكانت البداية عام 2006، حين افتتح الأهلي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة توسكر الكيني ليفوز عليه ذهابا 2-0 وإيابا 3-0، ثم ظفر باللقب في النهاية على حساب الصفاقسي التونسي.

وتكرر الأمر نفسه عام 2013 حين واجه الأهلي توسكر أيضا في دور الـ32، ليفوز عليه ذهابا 2-1 وإيابا 2-0، وفاز باللقب أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

فضلا عن ذلك، واصل الأهلي سلسلته التاريخية من حيث عدم الخسارة لـ23 مباراة متتالية في البطولة ، كما واصل الأهلي حفاظه على نظافة شباكه ليصل إلى 990 دقيقة دون استقبال أي هدف.

أيضاً، أصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على جورماهيا في ملعبه بكينيا.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.