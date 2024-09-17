شكرا لقرائتكم خبر عن المصريان محمد حسن وطارق سامى يديران مباراة إسبانيا ونيوزيلندا بكأس العالم للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا "، تعيين المصري محمد حسن لإدارة مباراة إسبانيا ونيوزيلندا في كأس العالم لكرة الصالات في أوزباكستان .

يضم الطاقم كلا من، محمد حسن حكم و طارق سامي حكم ثاني و خالد الهنيش حكم ثالث و غرابوفسكي داميان حكم رابع و ليو جيان تشياو حكم احتياطي .

ومن المقرر اقامة اللقاء غدا الأربعاء 18 سبتمبر في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة .

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا، الخميس المقبل، لدعوة رابطة الأندية المصرية المحترفة لعقد الانتخابات الخاصة بتشكيل المكتب التنفيذى استعدادا للموسم الكروى الجديد 2024 – 2025.

ودعت رابطة الأندية المصرية المحترفة رؤساء وممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر فى الموسم المقبل للاجتماع غدا الأربعاء؛ لمناقشة شكل الدورى فى الموسم الجديد، ويقام الاجتماع بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وقدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.