شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مواجهات الإياب للفرق المصرية في البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الفرق المصرية لاستكمال مهمتها في المنافسات الأفريقية، بعد الانتهاء من خوض مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي الثاني، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمثل مصر 4 فرق مصرية في كلا المسابقتين، حيث يشارك النادي الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف الدوري في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك نادي الزمالك صاحب المركز الثالث في الدوري، والمصري صاحب المركز الرابع في كأس الكونفدرالية.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية، عقب الفوز على الترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب بهدف نظيف في المباراة النهائية، بينما يحمل الزمالك لقب كأس الكونفدرالية، بعد الهزيمة في المغرب أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز في القاهرة بهدف نظيف، ليتوج باللقب بقاعدة الهدف خارج الأرض.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا

يستضيف النادي الأهلي فريق جورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في كينيا انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

تقام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا، على ستاد الدفاع الجوي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في رواندا انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

يستضيف نادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني في الثامنة مساء الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي بإياب الدور التمهيدي الثاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في كينيا انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

موعد مباراة المصري والهلال الليبي

تقام مباراة المصري والهلال الليبي في تمام السابعة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، على ستاد برج العرب، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت المصري والهلال الليبي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، انتهت بفوز الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.