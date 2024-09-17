شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة بفيديو تشويقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 02:08 م
يستعد مسئولو نادى الزمالك لإعلان التعاقد مع صفقة جديدة خلال الفترة الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو تشويقيا عن الصفقة، ظهر فيه أحد اللاعبين واقفا في ملعب حلمى زامورا ملتفا بعلم الزمالك .
وتضم قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد 35 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي.
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