الزمالك يُعلن رسميًا موعد انتظام أحمد فتوح بالتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف نادي الزمالك عن موعد انتظام لاعبه أحمد فتوح بالتدريبات الجماعية لفريقه بعد إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر..

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن فتوح سينتظم بالتدريبات الجماعية التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

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